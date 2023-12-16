2023-12-16 20:26:31 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد مكتب كركوك الانتخابي اليوم نجاح التصويت الخاص بانسيابية عالية دون اي مشاكل او معرقلات وبنسبة مشاركة بلغت 70%.

وقال مدير اعلام المكتب علي عباس ذياب لوكالة شفق نيوز؛ إن "إجمالي المصوتين في الاقتراع الخاص بلغ40294 من مجموع 57330 عنصرا من الأجهزة الأمنية والحشد مشمولون بالاقتراع الخاص".

وأكد ذياب أن "عملية التصويت الخاص تسير بانسيابية دون أي مشاكل أو عراقيل".

ويبلغ عدد المشمولين بالتصويت الخاص في كركوك اكثر من 57 عنصرا من قوات الامن والحشد موزعين في 26 مركز اقتراع وبواقع 135 محطة اقتراع.