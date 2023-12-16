أربيل وميسان تعلنان نسبة المشاركة بالتصويت الخاص ونجاح الخطة الأمنية

2023-12-16 21:12:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اربيل وميسان، يوم السبت، نسبة المشاركة في التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات.

وذكر اعلام مكتب انتخابات اربيل، أن "عدد الناخبين الكلي من العسكريين بلغ 15492 وأن عدد المصوتين منهم بلغ 13424 بنسبة مشاركة بلغت 86.6%".

واوضح ان "عدد الناخبين الكلي من النازحين بلغ 5023 وأن عدد المصوتين منهم بلغ 3163 بنسبة مشاركة 63%".

من جانبه، أعلن قائد شرطة محافظة ميسان اللواء الحقوقي علي حسن المياحي نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات المحلية التصويت الخاص في عموم المحافظة دون تسجيل أي خرق امني.

وقال المياحي، إن "نسبة التصويت بلغت 67‎% من مجموع (28) ألف ناخب ما يعادل (18) ألف مصوّت".