نتائج انتخابات التصويت الخاص باربيل: نسبة مشاركة العسكريين أكثر من النازحين

2023-12-16 21:29:03 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف مكتب مفوضية انتخابات اربيل، اليوم السبت (16 كانون الاول 2023)، عن اهم مؤشرات التقرير النهائي لعملية الاقتراع.

وبحسب بيان لاعلام المكتب تلقته "بغداد اليوم" فأن النتائج جاءت كالتالي:

التقرير النهائي لعملية الاقتراع الخاص في محافظة اربيل

تصويت العسكريين

عدد الناخبين الكلي = 15492

عدد المصوتين = 13424

نسبة المشاركة = 86.6%

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تصويت النازحين

عدد الناخبين الكلي = 5023

عدد المصوتين = 3163

نسبة المشاركة = 63%