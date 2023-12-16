نتائج انتخابات التصويت الخاص باربيل: نسبة مشاركة العسكريين أكثر من النازحين
2023-12-16 21:29:03 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم-بغداد
كشف مكتب مفوضية انتخابات اربيل، اليوم السبت (16 كانون الاول 2023)، عن اهم مؤشرات التقرير النهائي لعملية الاقتراع.
وبحسب بيان لاعلام المكتب تلقته "بغداد اليوم" فأن النتائج جاءت كالتالي:
التقرير النهائي لعملية الاقتراع الخاص في محافظة اربيل
تصويت العسكريين
عدد الناخبين الكلي = 15492
عدد المصوتين = 13424
نسبة المشاركة = 86.6%
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تصويت النازحين
عدد الناخبين الكلي = 5023
عدد المصوتين = 3163
نسبة المشاركة = 63%