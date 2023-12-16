الشيخ الخزعلي يدعو للمشاركة الفعالة في الاقتراع العام

2023-12-16 21:32:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، شكره للقوات الأمنية المشاركة في التصويت الخاص، فيما دعا الى المشاركة الفعالة في الاقتراع العام.وقال الشيخ الخزعلي في تدوينة له على منصة "إكس"، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "جزيل الشكر وخالص التقدير ووافر الامتنان نتقدم به لإخوتنا رجال قواتنا الأمنية البطلة الذين تعودنا منهم على الانتصار للحق في كل موقعة ومناسبة".نص التدوينة أدناه: