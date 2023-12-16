ارتفعت بنسبة 26%.. محافظة كوردستان الإيرانية تعلن زيادة الصادرات الى اقليم كوردستان

2023-12-16 21:34:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن نائب الشؤون التجارية وتطوير التجارة في المديرية العامة لصناعة التعدين والتجارة في محافظة كوردستان الإيرانية طه سميعي، عن تصدير بضائع بقيمة 335 مليون دولار من الحدود في الشهور الثمانية الماضية من العام الحالي، من خلال المعابر مع اقليم كوردستان وهي نسبة نمو بلغت 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء في تقرير لوكالة انباء فارس الايرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، ان طه سميعي قال في حديث لها إنه في قطاع التجارة الخارجية تم تصدير بضائع بقيمة 335 مليون دولار من حدود المحافظة خلال 8 أشهر من العام الجاري، مشيرا الى أن حجم الصادرات ارتفع بنسبة 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 265 مليون دولار.

وأضاف سميعي ان حصة محافظة كوردستان من هذه الكمية من الصادرات للعام الحالي تبلغ 738 ألف طن، أي نمت بنسبة 16% من حيث الوزن مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي والتي بلغت 636 ألف طن.

واقر سميعي أنه في المجمل، فإن استيراد الحدود الرسمية لمعبري باشماخ وسيرانبند يعتمد أيضا على احتياجات وحدات الإنتاج خلال فترة الثمانية أشهر من هذا العام، إذ دخلت البلاد ماقيمته 236 مليون دولار من البضائع، مشيرا إلى أنه مقارنة بالفترة نفسها، بلغت كمية البضائع المستوردة 36 مليون دولار، أي بزيادة 561% من القيمة الدولارية.

وأفاد سميعي انه بالاشارة الى حجم عبور البضائع من الحدود الرسمية لإقليم كوردستان في آخر 8 أشهر من العام الحالي بلغ 2,680 مليون دولار، فأن القيمة الوزنية لهذه البضائع تبلغ 1000 و630 طناً، وفي المجمل بلغ إجمالي المعاملات التجارية للمحافظة خلال 8 أشهر من العام الجاري 3 مليارات و470 مليون دولار.

وذكر سميعي أن قائمة السلع المصدرة في القطاع الزراعي تزيد عن 55%، تليها السلع الصناعية والمعدنية، وتشمل السلع المصدرة الرئيسية الفواكه بأنواعها والطماطم والرقي والجرارات الزراعية ومنتجات الحديد الإسفنجي إلى دول العراق، سوريا وأفغانستان، والهند وروسيا.

وأوضح سميعي أن الواردات من الحدود تشمل الذهب الخام على شكل سبائك وسبائك ألومنيوم ومكيفات قطعتين ومتعددة القطع وبقايا الحديد والألمنيوم، والتي يتم استيرادها عبر حدود البلاد بشكل رئيسي من العراق والصين والولايات المتحدة، انتهاء بالإمارات العربية المتحدة وتركيا وألمانيا.