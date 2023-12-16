التقرير النهائي لانتخابات السليمانية

2023-12-16 21:53:03 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اعلن مكتب مفوضية إنتخابات محافظة السليمانية، اليوم السبت (16 كانون الاول 2023)، نتائج التقرير النهائي للتصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات.

وبحسب التقرير النهائي الذي حصلت عليه "بغداد اليوم" من مكتب انتخابات السليمانية، فأن المجموع الكلي للعسكريين الذين يحق لهم التصويت هو 23 الفا و402 اشخاص، فيما بلغ عدد المصوتين الفعليين 21 الفا و246 شخصا، مايعني ان نسبة المشاركة بلغت 91%.

اما عدد النازحين المشمولين بالتصويت فيبلغ 3 الاف و815 شخصا، اما عدد المصوتين فبلغ الفين و847 شخصا، مايعني ان نسبة المشاركة بلغت 75%.







