مفوضية الانتخابات: نسبة المشاركة بالتصويت الخاص بلغت 67‎% وهي غير مسبوقة

2023-12-16 21:54:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم السبت، نسبة المشاركة في التصويت الخاص، ووصفتها بأنها "غير مسبوقة".

وذكرت المفوضية، أن "عدد الناخبين بلغ أكثر من 706 آلاف ناخب"، موضحة ان "نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص بلغت 67%".

ولفتت إلى أن "نسبة المشاركة بالتصويت الخاص غير مسبوقة بأي عملية انتخابية"، مشيراً الى أن "الأجهزة الخاصة بالتصويت نجحت بفاعلية عالية ولم يحدث أي خلل".

وأكدت المفوضية، "لم نسجل حتى الآن فرقاً بأعداد الأصوات بين الفرز الإلكتروني واليدوي".