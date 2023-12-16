2023-12-16 22:10:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدرت وزارة الصحة، اليوم السبت، توضيحاً بشأن استيراد الحليب الطبي للأطفال المصابين بالتمثيل الغذائي.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ردا على ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام حول عدم توفر الحليب الطبي الخاص بالأطفال المصابين بمرض التمثيل الغذائي تؤكد وزارة الصحة أنها حريصة على توفير الحليب الطبي للأطفال المرضى بالتمثيل الغذائي، مبينةً أنه أحد أولوياتها باستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وهو مرض نادر وممكن الكشف عنه من خلال فحوصات الغربلة والتي توفرها الوزارة في مراكز الرعاية الصحية الأولية".وأضاف البيان، أن "الوزارة ملتزمة بتسليم ذوي الأطفال المصابين وحسب القوائم المسجلة والواردة لها من خلال دوائرها الصحية في بغداد والمحافظات وبالكميات المطلوبة، مؤكدة على أهمية أن يسجل ذوو الأطفال المصابين بهذا المرض مرضاهم من خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية التابعة للوزارة".وتابع البيان، أن "الوزارة لديها عقود حالية لاستيراد 14 نوعا من الحليب الطبي بقيمة مليون وربع المليون دولار خصصت لهذا الغرض وسيتم وصولها خلال الفترة المقبلة تباعا بنوعين: الأول A للأطفال من عمر يوم لغاية سنة والثاني B ويشمل حليب الأطفال من عمر سنة ولغاية 14 عاما".وختم البيان، أن "المختصين في الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في الوزارة قد وضّحوا عمّا تم نشره في إحدى القنوات الفضائية وبشكل مفصل".