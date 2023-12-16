العامري يدعو إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات

2023-12-16 22:38:01 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا رئيس تحالف نبني هادي العامري، أبناء الشعب العراقي إلى المشاركة الواسعة في انتخابات مجالس المحافظات.وقال العامري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نتقدم بوافر التقدير والإعتزاز، وجزيل الثناء والإمتنان لرفاق السواتر وشركاء ملاحم البطولة والإنتصار، رجال وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب، للحرص الكبير والتفاعل العميق الذي أبدوه في مشاركتهم الفاعلة والواسعة هذا اليوم في التصويت الخاص. وبذلك فقد عبّروا عن أصالتهم ووعيهم وشعورهم العالي بالمسؤولية تجاه وطنهم وشعبهم."وأضاف: "كما يحدونا الأمل الكبير، واليقين الراسخ بمشاركةٍ مرتقبة، واسعة واعية لأبناء شعبنا العراقي العزيز، على غرار تلك التي أبداها اليوم إخوانهم في القوات الأمنية البطلة. وهم يزحفون لممارسة حقهم الدستوري في إنتخابات مجالس المحافظات، ومنح أصواتهم لمن يعتقدون بصلاحيته وإستعداده وقدرته على تلبية المتطلبات، وتقديم الخدمات، وإحترام الأولويات."