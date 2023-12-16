باستخدام أعينهم فقط.. كيف أدت قوات "نخبة بغداد" دورا استثنائيا في انتخابات ديالى؟- عاجل

2023-12-16 22:48:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر امني، اليوم السبت (16 كانون الاول 2023)، عن دور قوات النخبة التي وصلت إلى محافظة ديالى قبل اكثر من اسبوعين قادمة من بغداد، في العملية الانتخابية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قوات النخبة التي وصلت بعد 24 ساعة من حصول مجزرة العمرانية بديالى قبل اسبوعين والتي انتشرت في 4 مناطق ضمن حدود المحافظة لم تشارك في خطة أمن الانتخابات للتصويت الخاص ووضعت كقوات طوارئ تحسبا لأي موقف".

واضاف، ان "القوات الامنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والتشكيلات الساندة هي من شاركت في تطبيق خطة تأمين 44 مركزا انتخابيا تضم اكثر من 140 محطة على مستوى ديالى اي لم تشارك أي قوة من خارج المحافظة".

واشار الى ان "قوات النخبة كانت تراقب من خلال غرفة العمليات المشهد بشكل عام وهي رهن التدخل عند الضرورة في حسم اي موقف خاصة وان وجودها اعطى هاجس الطمئنينة بشكل عام لمنع بروز اي اشكاليات في القواطع الانتخابية مع شراسة التنافس".

وغالبا ما تحتاج محافظة ديالى لقوات امنية من من العاصمة بغداد لمعالجة العديد من القضايا الامنية وذلك نظرا للطبيعة المعقدة في محافظة ديالى على صعيد النظام الاجتماعي والشعبي والامني.



