انتخابات المحافظات تؤجل انطلاق الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق

2023-12-16 23:14:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق اليوم السبت، عن تغيير مواعيد مباريات الجولة العاشرة لتزامنها مع انتخابات مجالس المحافظات التي ستقام يوم الاثنين المقبل، وكما مبين في أدناه.

وقد تقرر تأجيل مباريات الجولة العاشرة الى يوم الثلاثاء الموافق 19 كانون الاول بعد ان كانت مقررة الاثنين المقبل.

وكانت منافسات الجولة التاسعة انتهت اليوم باقامة مباراتين في بغداد بين الزوراء والكهرباء وفي الكوت بين القوة الجوية وكربلاء.