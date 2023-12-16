2023-12-16 23:40:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأعلن نقيب الفنانين العراقيين رئيس مهرجان بغداد السينمائي جبار جودي، قبول 11 فيلماً كارتونياً في مهرجان بغداد السينمائي.وقال جودي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "اللجنة التحضيرية للدورة الأولى لمهرجان بغداد السينمائي (دورة محمد شكري جميل) الذي تقيمه النقابة بالتعاون مع وزارة الثقافة دائرة السينما والمسرح، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من العاشر الى الرابع عشر من شباط 2024 قررت قبول 11 فيلماً للمشاركة في مسابقة أفلام التحريك (الإنيميشين) من بين الأفلام العربية والعراقية المتقدمة للمهرجان".وأضاف، أن " الأفلام، هي: (الهرم) لمحمد أبو غزالة.. من مصر، و(غالينا الموصل ) لسلام موسى، و(شيرين) لزيد شكر، و(سكتش) لعدي عبد الكاظم، و(السقوط) لصفاء الكعبي، و(حلم على الحائط) لإياد عبد الكاظم، و(البرعم) لمحمد لفتة، و(حارث) لمهند الكاتب، و(القيامة) لملاك الجميل، و(إستمرارية) لمحمد فوزي، و(طيف) لميثم هاشم من العراق. "وأوضح جودي، أن " المهرجان سيعلن تباعاً عن الأفلام المشاركة في المسابقات الأخرى للأفلام الطويلة والقصيرة و(فضاءات سينمائية جديدة) التي حصلت على منحة نقابة الفنانين العراقيين".