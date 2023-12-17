بيانات نعي وتنكيس أعلام في الدول العربية بعد رحيل أمير الكويت

2023-12-17 00:30:04 - المصدر: العربي الجديد

بعد إعلان الديوان الأميري، اليوم السبت، وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ86 عاماً، أعلن عدد من الدول العربية الحداد وتنكيس الأعلام لرحيله، وأصدرت بيانات رسمية تنعى فيها الأمير الراحل وتذكر مناقبه وتشيد بمآثره.

ونعى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رحيل أمير الكويت. وقال في بيان صادر عن الديوان الأميري، نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن "الأمة العربية والإسلامية فقدت برحيل المغفور له سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قائداً حكيماً اتسمت سياسته بالإخلاص لوطنه وشعبه، والحرص على تعزيز الترابط الخليجي المشترك، والتفاني في مناصرة القضايا المحورية لأمتيه العربية والإسلامية، ودعم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم".

وأضاف بيان الديوان الأميري القطري أنّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمر "بإعلان الحداد في الدولة وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام".

تعازينا الصادقة لأخي الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولدولة الكويت حكومة وشعباً في وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح. نشاطر الكويت وأهلها أحزانهم في هذا المصاب الأليم، ونسأل الله القدير أن يتغمد فقيدنا الكبير بواسع رحمته ورضوانه وينزله منازل الصديقين والأبرار. إنا لله وإنا إليه راجعون. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 16, 2023

وفي السعودية، قال بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي إن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووليّ عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أعربا عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية، في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء".

نعزي أنفسنا ودولة الكويت الشقيقة في وفاة أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي كرّس حياته لخدمة الكويت ورفعتها، داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمنا والشعب الكويتي العزيز الصبر والسلوان. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) December 16, 2023

من جانبه، نعى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بيان رسمي صادر عن ديوان الرئاسة، أمير الكويت الراحل، وأمر بإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من اليوم السبت، وتنكيس الأعلام خلالها على جميع الدوائر الرسمية داخل البلاد، والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج. كما وجّه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت غداً الأحد بعد صلاة الظهر في جميع مساجد الدولة.

وأعلنت سلطنة عُمان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام، وتعليق العمل في القطاعين الحكومي والخاص مدة ثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم السبت، ووصف السلطان طارق بن هيثم، في بيان نعي رسمي، أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح، "أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة الأمتين العربية والإسلامية، ورفعة وازدهار دولة الكويت".

من جانبه، نعى ملك البحرين حمد بن عيسى وفاة أمير الكويت "بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في شعبه وأمتيه العربية والإسلامية ونصرة قضاياهما". وأعلن الديوان الملكي البحريني الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام ثلاثة أيام، اعتباراً من يوم غد الأحد.

بدورها، أعلنت مصر الحداد الرسمي ثلاثة أيام في أنحاء البلاد، ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمير الكويت الراحل "الزعيم الفقيد الرجل العظيم الذي كان داعماً لأمتيه العربية والإسلامية، حريصاً على شؤونهما حكيماً في قيادته، قدّم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية".

كذلك أعلن لبنان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات والبلديات اللبنانية كافة، لمدة ثلاثة أيام من اليوم السبت، وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون "بما يتوافق مع المناسبة الأليمة"، وفق مذكرة رسمية أصدرها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

كما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن فلسطين خسرت برحيل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح "قائداً عربياً أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته، ووقف إلى جانب قضيتنا الوطنية، وإلى جانب شعبنا وحقوقه المشروعة بكل إخلاص".

وفي السياق، أعلن الديوان الملكي الأردني أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمر بالحداد لمدة سبعة أيام اعتباراً من اليوم السبت، وقال على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "نشاطر أشقاءنا في الكويت الأحزان بوفاة سمو الأخ الشيخ نواف الصباح"، وتابع: "كان زعيماً عروبياً كرّس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته، وعرفناه صاحب نخوة وحكمة، ودؤوباً في تمتين العلاقات العربية".

وفي العراق، نعى رئيس الوزراء العراقي أمير الكويت الراحل، وقال في حسابه على منصة "إكس": "نتقدم بأحرّ التعازي إلى دولة الكويت الشقيقة، حكومةً وشعباً، برحيل سمو أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. نسأل الله أن يمن عليه بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه وكل أبناء الشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان".

ونادى مجلس الوزراء الكويتي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت، خلفاً للأمير الراحل، عقب اجتماع استثنائي عقده ظهر اليوم السبت، عملاً بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة، على أن يؤدي اليمين الدستورية حاكماً للبلاد أمام مجلس الأمة (البرلمان) في جلسة خاصة.

ويجرى انتقال الحكم في الكويت بسلاسة كالعادة، في ظل وجود نصوص دستورية ومواد قانونية تنظم عملية انتقال الحكم في البلاد، وسيختار الأمير الجديد وليّ العهد في مدة أقصاها سنة، ويطرح اسمه على البرلمان ليوافق عليه، بحسب الدستور الكويتي.