مفوضية الانتخابات: نقل صناديق الاقتراع إلى مكاتب المفوضية في كل محافظة
2023-12-17 03:04:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أنه تتم حالياً عملية نقل صناديق الاقتراع إلى مكاتب المفوضية في كل محافظة.
وذكر مجلس المفوضين في المفوضية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تتم حالياً عملية نقل صناديق الاقتراع إلى مكتب المفوضية في كل محافظة لإجراء العد والفرز اليدوي بحسب ما نص عليه قانون انتخابات مجالس المحافظات".
أدناه نص البيان:
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أنه تتم حالياً عملية نقل صناديق الاقتراع إلى مكاتب المفوضية في كل محافظة.
وذكر مجلس المفوضين في المفوضية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تتم حالياً عملية نقل صناديق الاقتراع إلى مكتب المفوضية في كل محافظة لإجراء العد والفرز اليدوي بحسب ما نص عليه قانون انتخابات مجالس المحافظات".
أدناه نص البيان: