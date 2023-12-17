ايفرتون يسترجع رقم ايجابي منذ 20 سنة

2023-12-17 08:02:02 - المصدر: واع

متابعة – واعحقّق ايفرتون فوزه الرابع توالياً في الدوري الانكليزي الممتاز، بعد الفوز على بيرنلي بهدفيّن دون مقابل، ليحوّل إيفرتون الخصم الّذي تعرّض له بـ10 نقاط، إلى نقطة قوّة.وبحسب شبكة أوبتا، فإنّ إيفرتون، حقق 4 انتصارات متتالية دون استقبال أي هدف للمرة الأولى منذ 2002، عندما حقق 5 انتصارات بشباك نظيفة تحت قيادة المدير الفني الأسبق دافيد مويس.وأضافت أيضاً، أنّه وباستثناء ركلات الجزاء، فقد سجل إيفرتون الآن عدداً أكبر من الأهداف من الكرات الثابتة أكثر من أي فريق آخر في البريمييرليغ هذا الموسم.