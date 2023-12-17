الصحة ترد على عدم توفر حليب طبي لأطفال مصابون بمرض نادر

2023-12-17 08:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

ردا على ما تم تداوله في عدد من وسائل الاعلام حول عدم توفر الحليب الطبي الخاص بالاطفال المصابين بمرض التمثيل الغذائي

تؤكد وزارة الصحة انها حريصة على توفير الحليب الطبي للأطفال المرضى بالتمثيل الغذائي مبينةً انه احد اولوياتها باستيراد الادوية والمستلزمات الطبية وهو مرض نادر وممكن الكشف عنه من خلال فحوصات الغربلة والتي توفرها الوزارة في مراكز الرعاية الصحية الاولية.

كما وتوضح الوزارة انها ملتزمة بتسليم ذوي الاطفال المصابين وحسب القوائم المسجلة والواردة لها من خلال دوائرها الصحية في بغداد والمحافظات وبالكميات المطلوبة.

مؤكدة على اهمية ان يسجل ذوي الاطفال المصابين بهذا المرض مرضاهم من خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية التابعة للوزارة.

علما ان الوزارة لديها عقود حالية لاستيراد 14 نوع من الحليب الطبي بقيمة مليون وربع المليون دولار خصصت لهذا الغرض وسيتم وصولها خلال الفترة المقبلة تباعا بنوعين الاول a للاطفال من عمر يوم لغاية سنة والثاني b ويشمل حليب الاطفال من عمر سنة ولغاية 14 عام.

يذكر ان المختصين في الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبيبة في الوزارة قد وضّحوا عما تم نشره في احد القنوات الفضائية وبشكل مفصل.