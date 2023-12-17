تشافي: أشعر بخيبة أمل.. وهذه مشكلة برشلونة

2023-12-17 08:34:18 - المصدر: واع

متابعة - واعيشعر تشافي مدرب برشلونة، بخيبة أمل عقب التعادل 1-1 مع فالنسيا، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر الليغا الاسبانية.وقال تشافي عقب اللقاء إن " فريقه كان يستحق الفوز على فالنسيا، وظهر بشكل جيد وفعل كل شيء للفوز لكنه يعاني من مشاكل كبيرة في الفاعلية، لذا يتوجب عليه أن يكون أكثر قوة في منطقة جزاء الخصم، "، مضيفا " أهدرنا اليوم نقطتين، والخروج بنقطة لا يجعلنا نشعر بالرضا".وتابع "لا يمكننا أن نتهاون بهذه الطريقة، وكانت بمثابة مباراة نهائية، وجرت تحت سيطرتنا وكنا في الطريق لتسجيل الهدف الثاني".وواصل : " الفريق بشكل عام كان جيدًا وتمت السيطرة على المباراة ، لكن اليوم أشعر بخيبة أمل".