2023-12-17 09:56:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد





تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب المنصور لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل فتاة ضمن منطقة المنصور ببغداد، حيث

تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات .

في حين ألقت مفارز المديرية القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية، ودراجات التك تك، وسرقة مبالغ مالية، ومنازل سكنية، ومحال تجارية، وحقائب نسائية، وآخرين بالتزوير، فضلا عن ضبط عجلتين لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات، جاء ذلك خلال حصيلة الممارسات الأمنية التي أجرتها مفارز المديرية خلال (٢٤) ساعة الماضية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل .





يتبع.......



