اتحاد التايكواندو يحدد موعد انطلاق بطولة الأندية

2023-12-17 10:04:01 - المصدر: واع

بغداد - واعحدد اتحاد التايكواندو موعد إقامة بطولة أندية العراق لفئة المتقدمين والمتقدمات، وذلك في الفترة من الحادي والعشرين ولغاية الثالث والعشرين من كانون الأول الحالي، إذ ستكون السليمانية مسرحاً لفعالياتها، بمشاركة عـدة فـرق محلية تمثل مختلف المحافظات.وقال المنسق الإعـلامـي لاتحاد اللعبة أحمد الغراوي في حديث لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن " اتحاده قرر إقامة بطولة الأندية الخاصة بفئة المتقدمين والمتقدمات في محافظة السليمانية، ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات رسمياً في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، على أن ينطلق المؤتمر الفني في الحادي والعشرين منه".وأضاف الغراوي أن" البطولة ستحظى بمتابعة الملاك التدريبي لمنتخبنا، الذي سيكون على عاتقه اختيار الأفضل والأنسب لتمثيل اللعبة في المحافل الدولية بحسب النتائج والمستويات، وتعد محطة تحضيرية مهمة للاعبينا ولاعباتنا، تمهيداً لخوض الاستحقاقات الخارجية المقبلة، لا سيما أن هناك العديد من التحديات التي تنتظر أبطالنا خلال عام 2024 على الصعيدين العربي والقاري".وأشار الغراوي إلى أن" اتحاده أكد على مشاركة فئة الإناث في هذه البطولة، بغية خلق قاعدة رصينة من البنات ليكن نواة حقيقية لمنتخب قادر على تحقيق الإنجازات "، موضحاً أن" جهود اتحاد اللعبة مستمرة بغية الارتقاء بمستوى رياضة التايكواندو، من خلال الدعم المتواصل لمنتخباتنا الوطنية، والتأكيد على إقامة البطولات المحلية لمختلف الأعمار والفئات، فضلاً عن سعيه لتطوير قدرات الطواقم التحكيمية والملاكات التدريبية، وتعزيز خبرتهم".