قبيل الانتخابات.. تعليق من البرلمان حول "فيتو" السوداني بشأن الأراضي وتساؤل عن قرار لوزير الدفاع

2023-12-17 10:04:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب حسين حبيب، اليوم الأحد (17كانون الأول 2023)، بان فيتو رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حول توزيع الاراضي قبيل الانتخابات جاء متاخرًا للغاية.

وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف توزيع الاراضي واعادة المفسوخة عقودهم التي تبناها بعض المحافظين قبل ايام من موعد انتخابات 18 كانون الاول هي استغلال واضح للسلطة الممنوحة لهم للكسب الانتخابي"، لافتا الى ان "قرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاخير حول ملف الاراضي سيدفعه للتصادم مع القوى والتيارات السياسية التي تتبنى المحافظين وبقية المسؤولين".

واضاف، انه "كان الأجدر بالحكومة منح اجازة لكل المحافظين المرشحين ومن هم بدرجات خاصة من اجل منع اي منهم من استغلال سلطته في الكسب الانتخابي من خلال استغلال موارد الدولة بالاضافة الى اعطاء الحد الادنى من تكافؤ الفرص في الدعاية الانتخابية".

واشار الى ان" فيتو السوداني حول الاراضي التي تم الإعلان عنها قبل الانتخابات، لن يحقق مضمونه لان مجرد الاعلان عن توزيع الأراضي او اعادة المفسوخة عقودهم وان لم يكن لها أي بعد اداري او قانوني، لكنها حققت هدف الكسب الانتخابي".

وتساءل حبيب: لماذا اعلن وزير الدفاع صرف الفروقات الخاصة بمنتسبي الجيش قبل ايام من الانتخابات على سبيل المثال؟، مشيرا الى ان مايحصل هي اساليب غير صحيحة وعلى المفوضية التدخل ومنع استغلال موارد الدولة وسلطات البعض للتاثير في خيارات الناخبين".

ووجه وزير الدفاع ثابت العباسي، يوم الخميس (14 كانون الاول 2023)، بصرف فروقات منتسبي وزارة الدفاع للاشهر السبعة الاولى من العام الجاري.

وقال العباسي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد شياع السوداني، وحرصاً منا على حقوق منتسبي وزارة الدفاع، أصدرنا امراً بصرف الفروقات الخاصة بمنتسبي وزارة الدفاع من المراتب اعتباراً من 1 كانون الثاني 2023 ولغاية 30 تموز 2023".

وانطلقت عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، في الساعة السابعة من صباح اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، حيث يحق لمليون و2393 منتسب أمن الإدلاء بصوته، في 595 مركزا انتخابياً خصصتها المفوضية لأفراد قوات الأمن في جميع مناطق البلاد.

وفتحت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم، أبوابها أمام أفراد قوات الأمن والنازحين ونزلاء السجون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك 3 محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، غير مشمولة بالانتخابات.