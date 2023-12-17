أسعار الدولار في بغداد واربيل الأحد

2023-12-17 10:22:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي، اليوم الاحد، في اسواق العاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 155750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما كانت الأسعار أمس السبت 155900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 156750 دينارا، بينما بلغ الشراء 154750 دينارا لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل استقرارا في محال الصيرفة إزاء اسعار يوم امس، حيث بلغ سعر البيع 156150 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 156050 دينارا مقابل 100 دولار.