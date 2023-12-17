2023-12-17 10:32:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الباحث في الشأن الاجتماعي مصطفى الطائي، اليوم الأحد (16 كانون الاول 2023)، أن تعدد الآراء السياسية داخل العائلة الواحدة، تسبب بمشاكل كثيرة بالمجتمع.

وقال الطائي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مشاكل كثيرة حصلت داخل العائلة الواحدة، بسبب تعدد الآراء والتوجهات السياسية ما بين افراد هذه العائلة، فبعض المشاكل السياسية اثرت على العلاقات الاسرية بشكل كبير، خصوصا في مناطق الوسط والجنوب".

وبين ان "الخلافات السياسية في العراق لها تأثيرات كبيرة على الوضع الاسري بسبب الخلافات ما بين تلك الاسرة اذا ما كان هناك تعدد للآراء والتوجهات السياسية، فهذا الامر قد يدفع البعض حتى الى المقاطعة، فهناك الكثير من الأقارب من الدرجة الأولى حصلت فيما بينهم قطيعة وهذا بسبب التوجهات السياسية".

وانعكست هذه الظاهرة بشكل كبير خلال السنوات الماضية على العوائل الواحدة، بسبب تعدد التيارات السياسية، حتى وصل الامر الى ان يكون في منزل واحد جزء من العائلة يدخل شهر رمضان او عيد الفطر والجزء الاخر ينتظر الى اليوم التالي.