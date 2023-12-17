منظمة تكشف خفايا "الكروبات الخضراء" لحصد أصوات الاقتراع الخاص: لا زلنا ننتظر

2023-12-17 11:32:44 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشفت منظمة حقوقية، اليوم الاحد (17 كانون الأول 2023)، عن خفايا ما اسمته الكروبات الخضراء لحصد الاصوات في الاقتراع الخاص بمحافظة ديالى.

وقال رئيس جمعية ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم رصد من 6-7 خروقات في الاقتراع الخاص بديالى ابرزها التثقيف خارج المراكز الانتخابية وحث بعض ضباط القوى الامنية للمنتسبين على دعم مرشحين محددين خلاف التعليمات التي تمنع هكذا ضغوط".

وأضاف، أن "بعض المسؤولين لجأ الى كروبات واتساب خاصة في ممارسة ضغوط غير معلنة من اجل حصد الاصوات في الاقتراع الخاص وبطرق مختلفة، لافتا الى ان" الكروبات الخضراء في اشارة الى الواتساب استغلت بشكل واضح في تمرير توجيهات لدعم مرشحين محددين".

واشار الى "اننا ننتظر مع بقية المنظمات المراقبة للشان الانتخابي اخر مستجدات الاقتراع الخاص سواء حصيلة المصوتين والنسب اليوم بشكل رسمي".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بقوات الأمن والجيش في الانتخابات المحلية الذي جرى أمس السبت، بلغت 67%، معتبرة أن النسبة غير مسبوقة.

ولم تعلن المفوضية إلى الآن أي نتائج أولية لعملية عدّ وفرز أصوات الانتخابات المحلية، إذ كان من المفترض أن تعلن بعد 6 ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع، الذي حصل في السادسة من مساء الأمس.

ومن المقرر أن يصوت في الانتخابات المحلية في العراق أكثر من 23 مليون عراقي، علماً بأن التصويت يبدأ صباح غد الاثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة في عموم مدن العراق.

رئيس مجلس المفوضين في المفوضية، عمر أحمد، قال، في مؤتمر صحافي عقده أمس السبت (16 كانون الأول 2023)، إن "التصويت تم بانسيابية، نتيجة الإجراءات التي وضعتها المفوضية والتدريب العالي للموظفين يوم الاقتراع، إضافة إلى الحملة الإعلامية والتثقيف الانتخابي اللذين سبقا العملية الانتخابية".

وأضاف أنه "بموجب تقرير الغلق الذي صدر عن أجهزة الاقتراع، بلغ عدد الناخبين المصوتين 706805 ناخبين، من أصل مليون و50653 ناخباً، أي بنسبة 67%"، مؤكداً أنه "بالجانب الأمني، تم تطبيق الخطة الأمنية المعدة من قبل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، ما أسهم في سير عملية الاقتراع بشكل طبيعي وفق القانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات التي وضعتها المفوضية ولم تسجل حوادث أمنية".

وأشار إلى أن "موظفي الاقتراع سيُرسِلون نتائج العدّ والفرز الإلكتروني إلى المكتب الوطني من طريق الوسط الناقل، وبعدها يجري الفرز والعد لجميع محطات الاقتراع".