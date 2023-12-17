تراجع أسعار خام البصرة لأكثر من 6 دولارات خلال شهر

2023-12-17 11:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار خام البصرة 6.39 دولارات خلال شهر تشرين الثاني وفقا لمنظمة أوبك .

وقالت أوبك في تقريرها الشهري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر تشرين الثاني 83.80 دولارا بانخفاض بلغ 6.39 دولارات مقارنة 90.19 دولارا لشهر تشرين الاول".

واضافت ان "أسعار خام البصرة المتوسط انخفضت من شهر آب ولغاية شهر أيلول مقدار 7.76 دولارا وبنسبة 9.1%".

وبينت ان "أسعار خام البصرة سجلت خلال العام الماضي 2022 بمعدل سعري بلغ 105.66 دولارات" .

ويصدر العراق النفط الخام لاسيا بنسبة 60% فيما يصدر لاوربا بحدود 25% ولأمريكا 15%.