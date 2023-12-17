المالكي يثني على القوات الأمنية لمشاركتهم الواسعة في الانتخابات

2023-12-17 11:46:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأثنى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، على القوات الأمنية بكل صنوفها لمشاركتهم الواسعة في انتخابات مجالس المحافظات، داعياً المواطنين إلى المشاركة بشكل واسع في الاقتراع العام.وقال المالكي في تدوينة له على منصة (X)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أقدم أسمى آيات الشكر والثناء والتقدير لقواتنا المسلحة البطلة بكل صنوفها، ولأعزائنا في قوى الأمن الداخلي الشجعان بكل مراتبهم وتشكيلاتهم، ولإخوتنا في الحشد الشعبي المبارك، وللأجهزة الأمنية كافة ،العيون الساهرة للدولة، على مشاركتهم الواسعة في الانتخابات، التي أثلجت الصدور، وأشعلت شمعة الأمل بغد مشرق".وتابع، "مع اعتزازنا بهم جميعاً وهم سور الوطن وحماة استقلاله وحدوده وأمنه واستقراره والحرص على نظامه، وحراس تجربته الديقراطية الفتية، وضعوا اليوم لبنة جديدة في بناء دولتنا وبهمتهم العالية ارتفع بنيانها وترسخت قواعدها".وأضاف: "ننتظر من شعبنا يوم الاثنين استلام المبادرة من المشاركين في التصويت الخاص وتعزيزها بالمشاركة الواسعة التي سجلها التصويت الخاص".