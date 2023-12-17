منتخب الناشئين يتأهب للقاء السعودية بنصف نهائي غرب القارة

2023-12-17 11:52:06 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريواصل منتخب الناشئين تدريباته في مجمعِ صلالة الرياضي بمحافظة ظفار في سلطنة عُمان، تأهباً لمُواجهة الغد أمام المنتخب السعودي بطل المجموعة الثانية ، في مباراة لحساب الدور نصف النهائي لبطولةِ اتحاد غرب آسيا بكرة القدم، لمنتخبات دون (17 عاماً).وقال المدرب المساعد لمنتخب الناشئين حيدر رحيم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" المنتخب يمر بفترة نضج كبيرة جداً وبدأ اللاعبون فهم واجبات المركز سواء كانت المهارية أو التكتيكية، كما أن منتخبنا يمر حالياً بمرحلة تنافس واضحة مع التقدم في المنافسة ".وأضاف رحيم أن" الأجواء جيدة وأن اللاعبين يتمتعون بروح معنوية عالية لتحقيق نتائج جيدة والوصول الى أبعد نقطة في البطولة "، لافتاً الى أن " هذه النخبة من اللاعبين ستكون النواة الحقيقية للمنتخب الوطني في المستقبل القريب".وبلغ منتخبنا للناشئين الدور نصف النهائي لبطولة اتحاد غرب آسيا بعد تعادله مع منتخب عُمان بهدف لمثله.