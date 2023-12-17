استئناف الأنبار تنظم ورشة عمل ضمن جهود القضاء الرامية للحد من ظاهرة إدمان المخدرات

2023-12-17 11:58:06 - المصدر: واع

بغداد – واعنظمت رئاسة محكمة استئناف الأنبار، اليوم الأحد، ورشة عمل ضمن جهود القضاء الرامية للحد من ظاهرة إدمان المخدرات.وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الورشة حضرها رئيس محكمة استئناف الأنبار القاضي عبد الله محمد وأعضاء الادعاء العام ورئيس وعضو محكمة الجنايات وقاضي محكمة التحقيق المختص بقضايا المخدرات، إضافة إلى ممثل عن دائرة صحة الأنبار ومدير قسم مكافحة المخدرات وممثلين عن جامعة الأنبار وكلية المعارف الجامعة وبعض الحقوقيين".وأوضح أن "الورشة تناولت ضرورة تفعيل المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وذلك ضمن جهود مجلس القضاء الأعلى مما يسهم في الحد من ظاهرة الإدمان مع حث وزارة الصحة على فتح مركز متخصص لاستقبال تلك الحالات التي تنطبق عليها المادة القانونية أعلاه في محافظة الأنبار".