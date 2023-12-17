2023-12-17 12:15:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد (17 كانون الأول 2023)، ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيغادر اليوم العاصمة بغداد إلى الكويت.

وأبلغ المصدر "بغداد اليوم"، ان" السوداني اتصل بمحافظ البصرة اسعد العيداني، لمرافقته في الزيارة إلى الكويت لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير نواف الاحمد الجابر الصباح".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي ظهر يوم امس السبت (16 كانون الاول 2023)، وفاة أمير الدولة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر 86 عامًا.

وقال الديوان الأميري في بيان "ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".

ودخل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح المستشفى في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب وعكة صحية طارئة.

وسمّي الشيخ نواف وليا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي في سبتمبر/أيلول من ذلك العام عن 91 عاما.

وولد الشيخ نواف عام 1937، وهو خامس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح الأمير الراحل الذي قاد الكويت من 1921 وحتى وفاته عام 1950.

وفي وقت لاحق بعد الوفاة، قال مجلس الوزراء الكويتي "ننادي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت".