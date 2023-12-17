العمل تصدر اول قرار لاعادة احتساب الراتب التقاعدي

2023-12-17 13:10:12 - المصدر: الفرات نيوز

أصدرت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أول قرار لاعادة احتساب الراتب التقاعدي، وفقا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣ .

واوضحت المدير العام للدائرة السيدة خلود حيران ان الدائرة مستمرة في إصدار بقية القرارات لمن قدم طلبا لإعادة احتساب الراتب التقاعدي استنادا لاحكام المادة (٩٨) من القانون، مشيرة الى ان الدائرة تواصل استلام طلبات المتقاعدين عن طريق بوابة (اور) الالكترونية للخدمات الحكومية، او عن طريق مراجعة الدائرة لمن متوسط اجورهم اكثر من 500 ألف دينار.