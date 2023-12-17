الكهرباء: وجهنا بتأمين الطاقة لعموم المراكز الانتخابية في يوم الاقتراع العام

2023-12-17 13:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن خطتها الخاصة بيوم الاقتراع العام، فيما أشارت الى تأمين الطاقة لعموم المراكز الانتخابية.

‏وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أسست منذ وقت سابق للانتخابات، غرفة عمليات دائمة الانعقاد، حيث وجهت الإدارات العامة والوكلاء ومراكز السيطرة وتشكيلات الكهرباء، سواء كانت محطات شبكات نقل وشبكات توزيع على أن يكون هناك استنفار تام لمواكبة تغطية المراكز الانتخابية بالكهرباء مع تأمين الطاقة لعموم المواطنين لإنجاح العملية الانتخابية"، مبيناً أن "هناك غرفة عمليات دائمة ومرابطات للمدراء العامين ومجاميع نظمت على شكل فرق تغطي خدمة الانتخابات تقدم تجهيزاً متكاملاً وتعالج حصول أي طارئ إذا حدث في الشبكات الكهربائية".

وأضاف أن "المخازن مفتوحة على مدار الـ24 ساعة وهناك تواجد ميداني للكوادر الهندسية والفنية والجهد العالي مشارك لإنجاح الانتخابات برفقة القطاعات العسكرية"، مشيراً الى أن "هناك تنسيقاً مع جميع الجهات المعنية سواء مع وزارتي الداخلية والدفاع أو مع مفوضية الانتخابات لإنجاح العرس الانتخابي".

وأكد أن "‏هناك استثناء كاملاً لجميع المراكز الانتخابية"، لافتاً الى أن "التجهيز حالياً شبه متكامل لعموم محافظات العراق".

وتابع "ليس لدينا أي انطفاءات بالشبكة الكهربائية، حيث أن التجهيز متكامل لعموم محافظات العراق باستثناء محافظة نينوى التي نعمل على معالجة جزء من الاختناقات الموجودة فيها"، لافتاً الى أن "هناك تأميناً كاملاً لعموم المراكز الانتخابية".