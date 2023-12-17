2023-12-17 13:28:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

حسمت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الاحد (17 كانون الأول 2023)، الجدل حول اغلاق طريق بري ستراتيجي يربط اقليم كردستان بالعاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" الانباء التي اوردتها بعض منصات التواصل الاجتماعي حول اغلاق شامل لطريق كركوك - بغداد والذي يمثل ممرًا بريًا بين اقليم كردستان وصولا الى بغداد مرورا بديالى غير دقيقة ونننفيها جملة وتفصيلا".

واضاف، ان" يوم غد الاثنين وهو موعد التصويت العام لن يشهد اغلاق اي طريق بري، والاوضاع ستكون طبيعية باستنثاء فرض اجراءات امنية حول مراكز الاقتراع التي ستكلف قوات امنية مشتركة من الشرطة والجيش بحمايتها بشكل مباشر بالاضافة الى اطواق خارجية للطوارى وفق الية معتمدة".

واشار الشمري الى، ان" الحركة ستكون طبيعية بين المناطق مع بعض الاجراءات الامنية مجددا تاكيده بان الطرق بين ديالى والمحافظات لن تغلق".

ويشكل طريق كركوك- بغداد اشبه بشريان اقتصادي للعاصمة كونه يمثل جزء مهم في حركة نقل البضائع والمواد المستوردة عبر منافذ الاقليم باتجاه العاصمة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بقوات الأمن والجيش في الانتخابات المحلية الذي جرى أمس السبت، بلغت 67%، معتبرة أن النسبة غير مسبوقة.

ولم تعلن المفوضية إلى الآن أي نتائج أولية لعملية عدّ وفرز أصوات الانتخابات المحلية، إذ كان من المفترض أن تعلن بعد 6 ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع، الذي حصل في السادسة من مساء الأمس.

ومن المقرر أن يصوت في الانتخابات المحلية في العراق أكثر من 23 مليون عراقي، علماً بأن التصويت يبدأ صباح غد الاثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة في عموم مدن العراق.