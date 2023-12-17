مجهولون يستهدفون مراكز انتخابية بقنابل صوتية في مدينة الصدر

2023-12-17 13:46:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بتعرض مراكز انتخابية في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد لهجوم بقنابل صوتية، مشيراً إلى إصابة عنصر أمني بالهجوم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عددا من الأشخاص يستقلون دراجات نارية قاموا برمي قنابل صوتية في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم، على عدد من المراكز الانتخابية في مدينة الصدر".

وأضاف المصدر، أن "احدى القنابل الصوتية أدت إلى إصابة عنصر امنّي مكلف بحماية أحد المراكز الانتخابية"، مبيناً أن "القوات الامنية قامت بانتشار مكثف وفتح تحقيق بالحادثة بحثا عن الجناة".

ولفت المصدر إلى أن "الاجهزة الامنية بكافة صنوفها انتشرت في الشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة الصدر تحسبا من تكرار الحادثة في ليلة الانتخاب العام".