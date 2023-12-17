2023-12-17 13:56:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت محافظة كربلاء، اليوم الأحد، افتتاح جسر حيوي يربط قضاء الهندية بمركز المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في كربلاء، إنه تم افتتاح الجسر الثالث في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء، مبينا أن الجسر يربط القضاء بمركز المحافظة.

وأشار إلى أن الجسر الداخلي تم العمل به منذ 5 سنوات لتخفيف الازدحامات المرورية خلال الزيارات الدينية والأيام الاعتيادية عن مركز مدينة طويريج، وكذلك إيصال المراجعين لمستشفى الهندية التعليمي.

وبحسب ما أعلن عنه قائممقام قضاء الهندية في وقت سابق، فأن هناك مخططاً لإنشاء جسر رابع وخامس سريعين لربط محافظة كربلاء مع الطريق الدولي، وكذلك لربط الطريق الدولي مع طريق كربلاء - نجف قرب مطار كربلاء الدولي.