2023-12-17 14:08:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن إجراءاتها عند حدوث خلل بالتصويت الإلكتروني، فيما أكدت تأمين المراكز استعداداً للاقتراع العام.

وقال مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية داود سلمان خضير، لوكالة الأنباء العراقية (واع) :إن "المفوضية انتهت من نقل جميع المستلزمات اللوجستية الى مراكز ومحطات الاقتراع، وتم نصب أغلب الكاميرات واستلام المواد من قبل المحطات".

وأوضح، أن "الموظفين متواجدون في المراكز لغرض التصميم النهائي للمحطات بمساعدة القوات الأمنية"، مؤكداً "تأمين المراكز كافة ولا وجود لأي مشاكل تذكر".

وأضاف، أن "مسألة العد وفرز الأصوات إلكترونياً ستبدأ بعد انتهاء التصويت العام ومن ثم العد والفرز اليدوي وستعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة".

وبشأن حدوث خلل في العد والفرز الإلكتروني ذكر خضير، أن "هناك مسائل فنية والقانون ضامن لها فالمحطات التي لم ترسل النتائج يتم نقلها الى مراكز التدقيق بغية إجراء العد والفرز اليدوي".

وتابع، أنه "في نهاية التصويت العام ستباشر ملاكات المفوضية في مراكز التدقيق المنتشرة في عموم المحافظات العد والفرز اليدوي لتلك المحطات وإعلان النتائج مركزياً".