نيجيرفان بارزاني: علم كوردستان رمز لأملنا المشترك وتغلبنا على التحديات وتحقيق مستقبل أفضل للجميع

2023-12-17 14:16:22 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد (17 كانون الأول 2023)، أن علم كوردستان لوحة ملونة ومُطرَّزة بدماء الشهداء وعزيمة المناضلين وتعايش كل من يعتبر كوردستان بيتاً ووطناً له"، مشيراً إلى أن "علمنا رمز لأملنا المشترك ومواجهة التحديات وتغلبنا على العوائق ويؤشر لوعدنا بتحقيق غد أكثر إشراقاً للجميع"، ودعا إلى "تجاوز الانقسام واحترام اختلافاتنا وأن نبنى معاً وطناً يكون مبعث أمل لكل من يعيش في كوردستان لتصبح كوردستان مثالاً للتسامح والتعايش على مستوى المنطقة والعالم"