صحة صلاح الدين تعلن دخول جميع مؤسساتها حالة الإنذار

2023-12-17 14:34:06 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيدي

أعلنت مديرية صحة صلاح الدين، اليوم الأحد، تفاصيل خطة الإسناد الطبي الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، مؤكدة دخول كافة المؤسسات الصحية حالة الإنذار.

وقال المخول بصلاحيات مدير عام صحة صلاح الدين خالد برهان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إعداد خطة متكاملة لتغطية الانتخابات"، مؤكداً "دخول جميع المؤسسات الصحية حالة الإنذار".

وأضاف، أن "‏المفارز الطبية توزعت بين عموم محافظة صلاح الدين، فضلاً عن انتشار سيارات الإسعاف بقرب المراكز الانتخابية، كما وتمت تهيئة صالات العمليات في حال تلقيها أي حادث"، مبيناً أن "دوام المؤسسات الصحية مستمر وبنسبة 100 بالمئة".