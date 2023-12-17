وزير التخطيط يوجه باستكمال جميع المتطلبات الخاصة بتوقيع العقود مع الشركات الفاحصة

2023-12-17 14:36:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

وجه وزير التخطيط محمد علي تميم،اليوم الأحد، باستكمال جميع المتطلبات الخاصة بتوقيع العقود مع الشركات العالمية الفاحصة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اليوم اجتماعاً للجنة المراجعة والإحالة للعقود في الوزارة، حضره وكيلا الوزارة، ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ومدير عام الدائرة القانونية، ومديرا الرقابة الداخلية وقسم العقود في مكتب الوزير".

وأضاف البيان أنه "جرت خلال الاجتماع، مناقشة آليات التعاقد مع الشركات العالمية الفاحصة، المؤهلة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بهدف فحص السلع والمنتجات المستوردة في بلد المنشأ".

وتابع أن" الاجتماع شهد أيضا، مناقشة سير العمل في تنفيذ مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وسبل الإسراع في إكمال متطلبات إحالة تلك المشاريع ضمن الالتزامات والتوقيتات الزمنية المحددة لها، بغية تقديم الخدمات للقرى الفقيرة المشمولة بمشاريع الصندوق".

ووجه وزير التخطيط وفقاً للبيان "باستكمال جميع المتطلبات الخاصة بتوقيع العقود مع الشركات العالمية الفاحصة المؤهلة، وفقاً للقانون وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، والوثائق القياسية".