2023-12-17 14:41:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أطلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد (17 كانون الأول 2023) هاشتاك "صوّت"، لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة يوم غد الاثنين.

وقالت المفوضية في "صور توعوية"، تابعتها "بغداد اليوم": "إذا تريد تعدل وضعك اختار الناس الصح لان المقاطعة تخلي وضعك أسوأ"، مشيرة الى أن "اخر دورتين انتخابية صعدت فيها وجود شبابية تمشي من دون حمايات وغير متورطة بصفقات فساد".



