العمليات المشتركة تعلن إنجاز جميع الاستعدادات للتصويت العام

2023-12-17 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، إنجاز جميع الاستعدادات للتصويت العام، مشيرة الى أن خطة تأمين الاقتراع العام شملت جميع المراكز الانتخابية بضمنها القريبة على الحدود.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد إكمال التصويت الخاص بمهنية عالية ونجاح كبير وبوطنية من قبل قطعاتنا البطلة بدون استثناء، أنجزنا جميع الاستعدادات للتصويت العام، حيث يختلف التصويت العام والذي يتضمن نحو 8 آلاف مركز انتخابي وأكثر من 43 ألف محطة وهي كبيرة جداً بالنسبة للتصويت الخاص"، مبيناً أن "عملية نقل المواد الانتخابية وعصا الذاكرة وخاصة من المحافظات البعيدة، ستكون جواً".

وأضاف أن "هناك استعدادات كبيرة لاستقبال المواطنين في المراكز الانتخابية بعموم المحافظات والمناطق النائية"، مشيرا الى أن "خطتنا شملت جميع المراكز الانتخابية في العراق وحتى القريبة على الحدود مثل محافظة المثنى وأقضية سنجار والرطبة والمناطق الصحراوية البعيدة".

وأكد أن "القوات الأمنية متواجدة بشرف لتأمين الاقتراع العام"، لافتاً الى أن "ما حدث في التصويت الخاص هو فحص وتمهيد صحيح وتنفيذ لخطة الانتخابات".

وذكر أن "القوات الامنية أكملت انتشارها لخطة الاقتراع العام والاحتياطات أنجزت جميعها مع وجود تنسيق عال مع المفوضية لتنفيذ الخطة ومفرداتها"، لافتاً الى أن "واجبنا مع المفوضية هو تأمين العملية الانتخابية بما فيها الموظفون وإيصال جميع القضايا الفنية واللوجستية للمفوضية لمراكز الاقتراع".

وبين أنه "بأداء وطني ومهني وبالقوات الأمنية المختلفة من الدفاع والداخلية والجهد الاستخباري ووفق الاختصاص، أكملت هذه القوات بكل شرف وفخر كل مفردات خطة التصويت الخاص لمجالس المحافظات بعد عمل ميداني متواصل منذ أشهر لإنجاز الخطة من دون خروقات أمنية"، موضحاً أن "اللجنة الامنية العليا أوصلت التعزيزات لغرض التهيؤ للتصويت العام".

وأكد ان " قطعاتنا قامت بإيصال كل مواد ومستلزمات العملية الانتخابية من صناديق وأمور فنية وعصا الذاكرة الى مخازن المفوضية في المحافظات وما يتعلق بعصا الذاكرة للمراكز والدعم الفني وصلت للمركز الدولي في بغداد".

وذكر أن "هناك تنفيذاً دقيقاً ومميزاً لكل توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، حيث أدلى الأبطال بأصواتهم في التصويت الخاص من دون تأثير أو تدخل وكانوا على مسافة واحدة من الشعب"، مشيراً الى أن "ما حصل أمس تمهيد كبير وفحص لعملية التصويت العام ومستعدون ليوم غد".