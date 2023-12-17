محافظ ميسان يفتتح 3 مشاريع مهمة داخل منفذ الشيب الحدودي

2023-12-17 15:36:00 - المصدر: واع

ميسان – واع - شذى السوداني

افتتح محافظ ميسان علي دواي لازم ، اليوم الأحد، 3 مشاريع مهمة داخل منفذ الشيب الحدودي ضمن خطط وتخصيصات المحافظة، فيما أشار إلى أنه سيتم تنفيذ مئات المشاريع الخدمية والتنموية على مستوى المحافظة في الفترة المقبلة.

وقال محافظ ميسان علي دواي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة ميسان وضمن خططها السنوية خصصت مشاريع لكافة القطاعات وخصوصاً المشاريع النوعية والتخصصية المهمة التي تقدم الخدمة المباشرة للمواطنين"، مبيناً أنه "تم افتتاح مشروع إنشاء مختبر في منفذ الشيب الحدودي لفحص المواد الغذائية الداخلة للمنفذ على مساحة (1200) م2 ويتكون من (11) غرفة إدارية مؤثثة و(9) مختبرات موزع فيها الأجهزة المختبرية والبالغ عددها (21) جهازاً، وكذلك يحتوي المشروع على (4) مخازن و(3) مجاميع صحية وغيرها".

وأضاف دواي، أنه "تم أيضاً افتتاح مشروع تنفيذ شبكة مجاري منفذ الشيب الحدودي بطاقة (1800) م3/ساعة (مياه ثقيلة وأمطار) مع الشبكة"، مشيراً إلى أن "المشروع يحتوي على مولدة كهربائية وغرف عدد (2) وغيرها حيث سيقدم المشروع الخدمة لجميع مرافق منفذ الشيب الحدودي".

وتابع أنه "تم كذلك افتتاح مشروع إنشاء محطة رفع وضخ الماء إلى المنفذ مع الشبكة بطول 2.50 كم، تتكون من خزانات أرضية عدد (2) بسعات (36) و (100) م3/ساعة والتي تقوم بضخ الماء إلى جميع مرافق المنفذ".

وأوضح دواي، أن "محافظة ميسان أدرجت عدداً من المشاريع لمنفذ الشيب الحدودي منها: تجهيز أجهزة المختبر الغذائي الفرعي العائد إلى الصحة العامة، وإنشاء طريق منفذ الشيب الحدودي (طريق المسافرين) بطول 3 كم مع تجهيز شفل، وكذلك تبليط الشوارع والساحات داخل المنفذ، وتأهيل مركز صحي فرعي داخل المنفذ، وتجهيز كرفانات كابينة ضد الحرائق، وحاسبات، وطابعات، وأجهزة استنساخ، وأسرة للمنام مع كافة الملحقات، وأجهزة تبريد، وكراسي، ومراوح، وبرادات للمياه، وإنشاء قاعات وغرف لمنتسبي المنفذ ضباطاً ومراتب، وإنجاز وتجهيز قاعة متكاملة للزوار الوافدين، وغيرها من الخدمات والدعم المستمر لمنفذ الشيب الحدودي".

ولفت إلى أن "محافظة ميسان مستمرة في تنفيذ المشاريع وبحسب الأولويات، وسيتم تنفيذ مئات المشاريع الخدمية والتنموية على مستوى المحافظة في الفترة القليلة المقبلة".