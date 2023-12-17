2023-12-17 15:38:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

كشف النائب صلاح زيني التميمي، اليوم الاحد (17 كانون الاول2023)، عن تسجيل ما اسماها "خروقات انتخابية حمراء" في محافظة ديالى، فيما أشار الى المطالبة بفتح تحقيق عاجل.

وقال التميمي لـ “بغداد اليوم"، إن" الانتخابات ممارسة ديمقراطية تعطي للمواطنين حرية اختيار من يمثلهم في مجالس المحافظات، لكن البعض يحاول من خلال ممارسات غير قانونية ايجاد مخارج تنقذه من الخسارة بسبب الفشل وهو ديدن الفاسدين".

واضاف، أنه" من خلال فرق الرصد لدينا تم توثيق اثنين من الخروقات الانتخابية التي يمكن وصفها بالحمراء وهي عمليات تزوير جرت في مركزين انتخابيين في ديالى"، لافتا الى انه "تم المطالبة بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات ما حصل".

واشار الى أنه "هناك فيديوهات توثق ما أكدنا لكننا ننتظر تحقيق المفوضية من اجل حسم الموقف قانونيا وبيان النتائج للراي العام لان ما حصل اثار جدل الرأي العام".

وامس السبت، رصدت منظمة معنية بمراقبة الانتخابات3 خروقات انتخابية في التصويت الخاص بمحافظة ديالى.

وقال احمد جسام رئيس مؤسسة النور الجامعة المعنية بمراقبة الانتخابات في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "التصويت الخاص في ديالى جرى وفق القراءات العامة لجميع مناطق ديالى بانسيابية جيدة لكن تم رصد 3 خروقات انتخابية وهي وجود بوسترات دعائية لبعض المرشحين على بعد اقل من 100 متر من محيط المراكز الانتخابية".

واضاف، ان "الخرق الثاني هو تأثير بعض قيادات الجيش وتوجيه منتسبيهم صوب مرشح معين فيما تم رصد الخرق الثالث وهو وجود مدير وحدة ادارية في داخل مركز انتخابي لساعات رغم ان شقيقة مرشح وهذا مخالف لتعليمات المفوضية العليا".

واشار الى ان "الخروقات سترفع الى مفوضية الانتخابات"، لافتا الى ان "مستوى الاقبال على المراكز الانتخابية مع الساعات الاخيرة متفاوت".

وأغلقت، مساء اليوم السبت (16 كانون الاول 2023)، صناديق الاقتراع الخاص في عموم العراق، والذي شمل منتسبي الأجهزة الأمنية (باستثناء البيشمركة الكردية) والنازحين، ضمن انتخابات مجالس المحافظات.