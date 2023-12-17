أمانة بغداد: 24 خطة لشمول الشوارع ومشاريع البنى التحتية بالخدمات في الشعلة

2023-12-17 15:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

أعلنت دائرة بلدية الشعلة التابعة لأمانة بغداد، اليوم الأحد، عن 24 خطة لشمول الشوارع الرئيسة ومشاريع البنى التحتية بالخدمات، فيما حددت موعد افتتاح محطتي صرف صحي وخطوط ناقلة بمنطقة الدوانم.

وقال مدير بلدية الشعلة محمد الخزعلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نعمل على تقديم الخدمات في منطقة الشعلة ضمن توجيهات رئيس الوزراء، وهناك مشاريع أساسية وأخرى ترفيهية".

وأضاف الخزعلي، أنه "تم تطوير مشاريع ترفيهية شملت نافورات ومتنزهاً في منطقة الحرية قرابة 22 دونماً، وهناك أكثر من 24 خطة في العام الحالي لشمول الشوارع الرئيسة ومشاريع البنى التحتية والعمل جارٍ بشكل سريع وجاد".

وتابع: "كانت بعض المناطق محرومة من تقديم الخدمات بسبب أنه لا يجوز تقديم الخدمات للمناطق الزراعية، ولكن بتوجيهات رئيس الوزراء وفق إقرار قانون 350 لسنة 2023 سمح لأمانة بغداد بالدخول إلى تلك المناطق وتقديم الخدمات مع الفريق الخدمي الهندسي".

ولفت إلى أن "البلدية تمكنت من إنجاز المرحلة الأولى من تنظيم أعمال المجاري، والآن في المرحلة الثانية بالتعاون مع مجاري بغداد لإنشاء محطتين وخطوط ناقلة لخدمة المتبقي لمنطقة الدوانم بمساحة قرابة 600 دونم والمقرر افتتاحها 2024".