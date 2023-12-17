المرور توضح خطتها لانسيابية حركة السير في الاقتراع العام

2023-12-17 15:46:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، عن خطتها في يوم الاقتراع العام، فيما أشارت الى دعم حركة السير بالملاكات البشرية العاملة بمجال تجديد المركبات وإجازات السوق.

وقال المتحدث الرسمي باسم المرور العامة، العميد زياد القيسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية المرور العامة باشرت وضع خطة مرورية متكاملة لتنظيم حركة السير والمرور في كافة الساحات والشوارع والتقاطعات الرئيسة".

وأوضح، أن "الخطة تتلخص بتكثيف الدوريات والدراجات والأشخاص ودعم حركة السير والمرور من الكوادر البشرية التي تعمل في مجال تجديد المركبات ومنح إجازات السوق وزجهم في الشارع".

وأشار، الى "عدم وجود أي قطوعات في الشوارع وأن الخطة تتضمن حظراً لسير الدراجات ومركبات الحمل الكبيرة من 5 أطنان فما فوق من الساعة 1 من صباح يوم الاثنين ولغاية الساعة 6 من صباح يوم الثلاثاء المقبل".

وأضاف، "تم تخصيص الخط الساخن 455 لاستقبال شكاوى ومناشدات وأسئلة واستفسارات المواطنين من قبل مديرية المرور".