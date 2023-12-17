التجارة: تكثيف الجهود الرقابية لمنع حالات الغش والتلاعب بالمواد الغذائية

2023-12-17 15:58:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

كشفت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن إجراءاتها لمراقبة الأسواق، فيما أشارت الى رصد محال تجارية تتلاعب بالأوزان وتقوم بعمليات الغش الصناعي.

وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، رياض الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التجارة تعمل على تنظيم الاقتصاد العراقي وتنظيم السوق، ولدينا فرق جوالة بشكل يومي بالتعاون مع الجهات الأمنية من الأمن الوطني والجريمة المنظمة، لاكتشاف أي خلل قد يكون في المواد الغذائية في الأسواق، سواء المحلية أو المستوردة من قبل التجار".

وأشار إلى، أنه "تم ضبط الكثير من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط مواد تعرضت للغش الصناعي والتجاري".

وتابع، أن "الفرق الرقابية رصدت محال تجارية تعمل على تعبئة المواد الغذائية بأكياس وماركات كثيرة منها الحليب والرز ومواد أخرى، كما تم ضبط تلاعب بالأوزان من قبل بعض باعة الأسماك واللحوم"، مبيناً أن "هنالك تعاوناً مع وزارتي الصحة والزراعة لمراقبة صلاحية المواد الغذائية".

وأكد، أن "وزارة التجارة تعمل على تنظيم السوق، ومنع المواد المغشوشة والمنتهية الصلاحية والرديئة، من أجل إلزام التجار باستيراد المواد من مناشئ معروفة، حماية للمواطن العراقي".