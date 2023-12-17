النفط تعلن تحقيق نسبة نجاح عالية بمشاريع معالجة الترب الملوثة

2023-12-17 16:34:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن إحالة مشاريع جديدة للتنفيذ ضمن الأحزمة الخضراء، فيما أكدت تحقيق نسبة نجاح عالية بمشاريع معالجة الترب الملوثة.وقالت مديرة مشروع معالجة المخلفات البيئية في شركة مصافي الشمال التابعة لوزارة النفط سمية قاسم أسعد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" شركة مصافي الشمال تسعى لتحقيق العديد من المشاريع الصديقة للبيئة منها مشروع معالجة الترب الملوثة ومشروع استغلال شعلات الغاز المصاحب ومشروع تعاملات البيئة الصناعية لمصفى صلاح الدين 1 وصلاح الدين 2 والشمال ومشاريع الأحزمة الخضراء التي تم تطبيقها بشكل تجريبي من خلال استغلال المياه الصناعية المطروحة من الشركة بواقع 650 شجرة"، مبينة، أن "المشروع حقق نجاحا كبيرا من خلال استغلال المياه المطروحة إذ جاءت مطابقة للمواصفات البيئية".وأشارت، إلى أن "مشروع معالجة الترب الملوثة، يعد من المشاريع المهمة الذي تم بمساندة المكتب الاستشاري الهندسي لجامعة تكريت"، موضحة، أن "المشروع وصل إلى نسبة نجاح عالية، إذ أجريت الاختبارات على التربة الحاوية على المواد الهايدروكاربونية بنسب عالية تصل إلى أكثر من 860 ألفا BBM وأصبحت صالحة للزراعة".وتابعت، أن "المشروع يعد الأول الذي يتم تطبيقه للشركات النفطية وسيتم تنفيذه في الأيام المقبلة مع باقي عدد من الشركات"، مبينة، أن "الشركة تسعى جاهدة لتطبيق مشاريع أكثر بهذا المجال ونسعى إلى تحقيق بيئة نظيفة في شركة مصافي الشمال".