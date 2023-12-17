الأعرجي يعزي بوفاة أمير دولة الكويت

2023-12-17 16:34:01 - المصدر: واع

بغداد - واععزى مستشار الأمن القومي، اليوم الأحد، بوفاة أمير دولة الكويت.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأعرجي أجرى زيارة إلى السفارة الكويتية في بغداد، لتقديم التعازي بوفاة أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".وأضاف، أن "الأعرجي قدم التعازي والمواساة إلى أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وإلى الشعب الكويتي الشقيق، كما قرأ سورة الفاتحة، ترحماً على روح الفقيد الراحل، مبتهلا إلى الله سبحانه بأن يلهم الكويت أميراً وحكومة وشعبا الصبر والسلوان".وأشار البيان الى أن الأعرجي دون في سجل الزيارات، متمنيا بأن تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والازدهار، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".