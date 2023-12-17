ناشئو العراق يواجهون السعودية في نصف نهائي غرب آسيا

2023-12-17 16:40:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه منتخب ناشئي العراق، غداً الاثنين، نظيره السعودي، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة اتحاد غرب آسيا دون (17 عاماً) الجارية أحداثها في مدينة صلالة العُمانية .

وستقام المباراة في ملعب "السعادة" عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيتِ العاصمة بغداد، وأجرى المنتخب العراقي، آخر وحداته التدريبيّة بوقت سابق من اليوم الأحد، في مجمع صلالة الرياضي بمحافظة ظفار في سلطنة عُمان .

وسيشهد المنتخب العراقي، غياب اللاعب كاظم ضياء، الذي أثبتت الفحوصات الطبية إصابته في العظم المساعد للساق اليمنى، مما يتعذر مشاركته مع المنتخب في مواجهة نظيره السعودي.