التربية تكشف عن المنجزات التربوية المتحققة في واقع البنى التحتية في صلاح الدين

2023-12-17 17:04:01 - المصدر: واع

بغداد- واعكشفت وزارة التربية، اليوم الأحد، عن المنجزات التربوية المتحققة في واقع البنى التحتية في صلاح الدين.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "وثقت أبرز المنجزات التربوية المتحققة في واقع البنى التحتية، من أقصى شمال شرق المحافظة وتحديدا في ريف تل گصيبة المفعم بالحياة، أكملت وزارة التربية بناية مدرسية مؤثثة بالكامل سيتم افتتاحها الأسبوع القادم".وأضافت، أن "المنجزات هي 100 بناية مدرسية تخضع للترميم والتأهيل ضمن تخصيصات قانون الدعم الطارئ، و350 بناية قيد التنفيذ تم إكمال 50 منها على وفق معايير جودة عالية إضافة إلى تخصيص 250 قطعة أرض لتشييد مدارس جديدة ، أما تخصيصات تنمية الأقاليم في المحافظة فقد ضمت 78 موقعا تربويا،و77 مدرسة نموذجية تابعة لمشاريع القرض الصيني تحت إشراف ومتابعة وزير التربية لتحديد الاحتياج الفعلي للمدارس في عموم العراق، بدعم حكومي منقطع النظير وعدسة تنقل لكم الوقائع التربوية أولا بأول".