الإصابة تحرم منتخب الناشئين من خدمات اللاعب كاظم ضياء

2023-12-17 17:08:11 - المصدر: واع

بغداد - واعبات من المؤكد غياب لاعب منتخبنا الوطني للناشئين كاظم ضياء عن المشاركة في بقية مباريات المنتخب في بطولة غرب آسيا الجارية منافساتها في سلطنة عمان.وذكر بيان مقتضب للقناة الإعلامية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" اللاعب كاظم ضياء تعرض لإصابةٍ خطيرةٍ في مواجهة المنتخب الماضية أمام منتخب عمان أدت إلى فطرٍ في العظم المساعد للساق اليمنى ".وأضاف البيان، أن " اللاعب أجبر على الراحة السلبية لمدة أسبوعين بعد أن تم وضع ساقه في الجبيرة، وبالتالي سيغيبُ عن تكملةِ مِشوار المُنتخب في بُطولةِ غرب آسيا، حيث ينتظر المنتخب مواجهة أمام المنتخب السعودي يوم غدٍ الاثنين ضمن نصف نهائي البطولة".