بحلته الجديدة.. ملعب الشعب يعود لاستضافة مباريات الدوري

2023-12-17 18:03:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن القوة الجوية، اليوم الأحد (17 كانون الأول 2023)، أن فريقه سيعود لخوض مبارياته على ملعب الشعب الدولي في بغداد بحلته الجديدة، اعتبارا من الجولة 11 في الدوري المحلي، أمام الطلبة.

وذكر القوة الجوية، متصدر الدوري العراقي برصيد 22 نقطة، في بيان "مباراة ديربي بغداد أمام الطلبة، سيحتضنها ملعب الشعب الدولي، في الجولة بعد المقبلة، بعد إنجاز مراحل تأهيل وصيانة الملعب الأقدم في العراق".

وكان ملعب الكوت الأولمبي بمدينة واسط، قد استضاف مؤقتا مباريات القوة الجوية في الجولات الماضية، ونجح في تحقيق الانتصار.

وستكون مباراة القوة الجوية ضد ضيفه دهوك، المقررة الأربعاء المقبل في الجولة العاشرة، هي المباراة الأخيرة التي يستضيفها ملعب الكوت، الذي يتسع لحضور 20 ألف متفرج.

وفي سياق متصل، كشف الجهاز الطبي للقوة الجوية، أن نجم الصقور إبراهيم بايش سيغيب عن مواجهة دهوك بداعي الإصابة.



وتابع "فرصة مشاركة بايش أمام الطلبة ستكون كبيرة، حال استجاب للعلاج بشكل كبير".



ويغيب أيضا عن الجولة المقبلة، المدافع حمود مشعان، بعد تلقيه بطاقة حمراء.